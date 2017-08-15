Татьяна Арно показала шикарную голую грудь

Телеведущая Татьяна Арно опубликовала в социальной сети Instagram серию провокационных снимков. Она сфотографировалась на одном из пляжей Италии, полностью обнажив свою грудь.

За время отдыха 35-летняя Татьяна Арно не опубликовала в социальной сети Instagram ни одной фотографии. Тем не менее, уже после отпуска она все же решила отобрать несколько снимков и показать их своим поклонникам.

"Пока все смотрят батл и обсуждают победу Славы КПСС, я разбираю отпускной архив (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. Ред.)", – прокомментировала она опубликованные снимки. Отметим, что на размещенных в Сети кадрах Татьяна Арно запечатлена топлесс – телеведущая не постеснялась похвастаться перед фанатами своей прекрасной фигурой.

Примечательно, что женщина с юмором отнеслась к публикации провокационных фотографий. На одном из снимков, где Арно не закрывает свою грудь руками, она дорисовала два клевера. "#самоцензура", – написала она в комментарии к посту.

Отметим, что далеко не все поклонники телеведущей остались в восторге от просмотра ее эротических фотографий. Некоторые из них отметили, что Татьяна Арно воспользовалась самым банальным приемом "по сбору сердец". "Фото роскошные, но зачем их сюда", – удивился пользователь m1kusm. "Если честно, какой-то перебор... даже как-то не ожидала от Вас такого рода фотографий", – поддержала его dsarchina.

Публикация от Т А Т Ь Я Н А А Р Н О (@arnosha) Авг 4 2017 в 1:41 PDT

Тем не менее, большинство фанатов телеведущей все же пришли к выводу, что "красота спасет мир", и в публикации подобных снимков нет ничего постыдного. "Если тело прекрасно, почему бы его и не продемонстрировать? Все знают, что важнее красота внутренняя, но тут с демонстрацией сложнее, тем более если тебя не знают лично", – заступилась за звезду соцсети viktorogl.

Публикация от Т А Т Ь Я Н А А Р Н О (@arnosha) Май 15 2017 в 12:00 PDT

Напомним, ранее Татьяна Арно написала в Instagram, что ее натуральный цвет волос – рыжий, однако на протяжении последних 20 лет она была блондинкой. По ее словам, она с 15 лет начала активно бороться со своим естественным оттенком. "Мальчик, который мне нравился, был влюблен в Шерон Стоун, а меня однажды назвал " Рыжая Шиша". На следующий день я перекрасилась в блондинку. И мне, надо сказать, шло", – рассказала ведущая.