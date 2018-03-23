Взрослый внук Ротару произвел фурор

Анатолию Евдокименко, внуку знаменитой певицы Софии Ротару, 23 марта исполнилось 24 года. В честь дня его рождения звезда эстрады опубликовала на своей странице в Instagram редкое фото парня и трогательно поздравила его.

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