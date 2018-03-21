Волочковой досталось за вульгарный вид 12-летней дочери

Танцовщица Анастасия Волочкова поделилась в Сети необычными снимками. Ее 12-летнюю дочь Арину очень ярко накрасили для одной из фотосессий, что вызвало волну возмущения.

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Знаменитую балерину фотографировали для обложки журнала. Она взяла на мероприятие свою дочь: девочка, по мнению некоторых комментаторов, выглядела как минимум странно.

"Зачем Арина так накрасилась? Вульгарно смотрится", – заявил один из пользователей Сети. Другой подписчик поддержал волну негатива. "Детей красить не нужно!" – возмущается он.

Были и те, кому снимок пришелся по душе. Взгляд участников обсуждения был прикован к балерине, которая внезапно похорошела.

"Анастасия, вы красивая женщина, вам легкий макияж очень идет, такая молодая сразу. Не слушайте завистливых идиотов", – пишет восторженный поклонник. "Как любовь меняет людей! Анастасия! Вперед!" – вторит ему другой.



Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 19 Мар 2018 в 12:00 PDT

Напомним, что недавно Анастасия Волочкова сменила имидж. Балерина нарастила волосы. Результатом похода в салон красоты артистка похвасталась в Instagram.

Как писали Dni.Ru, изменившаяся балерина возбудила народ. "И правда очень хорошенькая стали! Нежнее, еще женственнее!Радуйте нас почаще", – отмечали поклонники.