Психически больная дочь Распутиной пропала

Знакомые предполагают, что случилось страшное. Девушка полгода не выходит на связь.

На сцене Маша Распутина – разбитная бой-баба. Грудь и губы вперед, юбку покороче, и давай петь "Я родилась в Сибири". Но мало кто знает, какая трагедия у артистки в жизни.

Ее старшая дочь Лидия много лет страдает психическим расстройством и находится под наблюдением врачей. Как говорят близкие, нервная система дала сбой после развода родителей: девушка переживала так сильно, что оказалась на больничной койке.

Позже умер преподаватель Лиды по вокалу, к которому та была очень привязана. С этим стрессом она тоже не справилась и вновь очутилась в лечебнице. Постепенно сроки пребывания дочери Распутиной в психушке выросли до девяти месяцев в году. А когда девушка выписывалась, часто бомжевала – своего жилья не было.

После смерти отца Лидия должна была принять долю в его четырехкомнатной квартире, однако оформлять документы никто не явился. Подруга Владимира Ермакова, артистка пародийного жанра Ольга Мюнхаузен забила тревогу.

"На днях мне позвонил Алексей Ермаков (единокровный брат Лидии, сын Владимира от первого брака. – Прим. ред.) и сказал, что открыл у нотариуса наследственное дело, а сестру найти не может. Прописана в развалюхе в Сергиевом Посаде, но там ее нет. Что говорить, если последние полгода до смерти ее не мог найти даже родной отец. Телефон она отключила и нигде не появлялась. Брат переживает за судьбу сестры. Он считает, что Лида должна вступить в наследство, прописаться в четырехкомнатной квартире и зажить нормальной жизнью".

"Не исключено, что Лида снова находится в психиатрической больнице. На могилу к отцу она так ни разу и не приехала", – цитирует Мюнхаузен Eg.Ru.