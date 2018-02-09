Панин разворошил гнездо Галкина после гей-скандала

Алексей Панин продолжает войну против Максима Галкина. Звезда фильма "Жмурки" выложила новый пост в Instagram.

Эпатажный актер показал подписчикам скриншоты, на которых видно, что телеведущий пристально следит за его Stories. По мнению Алексея, Максим боится, что он может рассказать какую-то информацию, которую Галкин хочет оставить в секрете. Через какое-то время Панин удалил "разоблачающий" пост из своего аккаунта.

"Максим Галкин потихоньку заглядывает на мою страничку, в историю. Ну а вдруг я что-нибудь лишнее про Эрнста скажу, или еще про кого…. Видимо Максим услышал мои угрозы и решил контролировать мой Инстаграм. Значит разворошил я осиное гнездо (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – приводит подпись к удаленному посту Панина сайт russianshowbiz.info.

Публикация от Alexey Panin (@alekseypanin77) Фев 9, 2018 в 6:42 PST

Отметим, это уже не первый раз, когда скандально известный актер "разоблачает" Галкина. Так, в ноябре 2017 года Dni.Ru сообщали, что Максим давно молчит, а Алексей заявил, что благодаря скандалу с Кевином Спейси и последующему закрытию сериала "Карточный домик" догадался, чего боится юморист. В эфире своего еженедельного новостного шоу на YouTube-канале Панин распек американских актеров за травлю Спейси после его недавнего каминг-аута и вскрывшейся истории с домогательствами.

"Вот теперь я понял, почему Галкин так боится признаться. Его же загрызут. Мы своих в обиду не дадим!" – добавил артист, намекнув на ориентацию мужа Пугачевой.

Напомним, конфликт между Паниным и Галкиным начался из-за сущей ерунды: юморист предложил назначить главой комитета по защите животных и окружающей среды скандально известного актера. Просто в Сети появились ролики, в которых похожий на Панина человек занимается сексом с собакой.