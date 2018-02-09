Пугачева прошлась по несчастной актрисе Ольге Машной

Звезда фильма "Гардемарины, вперед!" призналась, что любит выпить. Но все это – от неустроенной жизни.

Героиней очередного выпуска программы "Человек-невидимка" на канале ТВ-3 стала Ольга Машная. Ведущая шоу Эвелина Бледанс оказалась хорошо осведомлена, что в жизни актрисы было немало драм. А эксперты передачи, используя свои сверхспособности, узнали о ее проблемах и тайных страхах.

Ольга Машная дважды была замужем, но своего единственного сына вырастила в одиночку. По словам психолога Марии Пугачевой, актриса – из тех, кто замучает "и заботой, и прессингом". Пугачева прошлась по биографии Машной и нашла у нее немало скелетов в шкафу.

По мнению шамана Дардо Кусто, Ольга чем-то сильно обидела своих небесных покровителей, которые охладели к ней. При этом сама актриса признала, что не до конца довольна своей жизнью и старается разными способами справиться с этим, в том числе при помощи алкоголя.

У Ольги, слава к которой пришла очень рано, есть грех перед матерью – по ее собственному признанию, она до сих пор пытается его замолить. А два не слишком удачных брака заставили ее закрыться от мужчин – оказалось, что в ее личной жизни было место изменам. "Один раз обжегшись, мы потом носим на сердце презерватив", – признает Машная.

Остальные тайны личной жизни и особенности характера Ольги Машной эксперты шоу "Человек-невидимка" раскроют 9 февраля в 19:00 мск на ТВ-3.