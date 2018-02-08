Изменившаяся Савичева: Хочу, чтобы люди увидели новую меня

Юлия Савичева дала откровенное интервью. Популярная исполнительница призналась, что очень изменилась, и рассказала о повзрослевшей дочери.

Юлия Савичева стала матерью летом 2017 года в Португалии. Через несколько месяцев певица вернулась в Россию. Однако артистка является редким гостем на светских мероприятиях, нечасто дает интервью. Тем не менее Савичева рассказала журналистам о дочери Анне.

"Моя дочка растет – она совершенно потрясающая. Она смешная, ей уже идет седьмой месяц. Да-да, время очень быстро летит. Казалось бы, совсем недавно я ее родила, и вот ей уже седьмой месяц. Она уже пытается что-то говорить, постоянно смеется, улыбается, поет…" – рассказала исполнительница.

Артистка поет для дочери каждый день, и та стала ей подражать. По словам Юлии, девочка растет любознательным ребенком. Помимо наследницы, Савичева занимается работой. Ее ожидает тур по Мурманской и Архангельской областям. Певица заявила, что сильно изменилась и хочет продемонстрировать эти перемены своим поклонникам.

Публикация от Юлия Савичева (@yuliasavicheva) Авг 27, 2017 в 12:35 PDT

"Конечно, я хочу, чтобы люди увидели новую меня, ведь я и чувствую себя по-другому после того, как появилась дочка. Нет, конечно, я не буду брать с собой ребенка. Зачем таскать такую маленькую? Я очень рада, что есть бабушка, муж, которые мне помогают. И я, конечно, очень благодарна им за то, что они понимают: я должна работать, я не могу без своей профессии. Я стараюсь урвать время, побыть с дочкой, но и уделить время работе. В таком режиме я невероятно счастливый человек", – цитирует Юлию Савичеву Woman Hit.