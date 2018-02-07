Изменившая внешность Бузова вызвала ажиотаж

Ольга Бузова внесла коррективы в свою внешность. Получившимся результатом поющая ведущая поделилась с многочисленными поклонниками, которые неоднозначно отнеслись к переменам.

Ольга Бузова относится к тем людям, которые не могут сидеть без дела. Поющая ведущая, едва отдохнув в Таиланде, вернулась в Москву и приступила к работе. Ольга уже дала несколько концертов, снялась в фотосессиях, а также наведалась к парикмахеру.

Бузова внесла коррективы в свою внешность. Получившимися результатами поющая ведущая поделилась с фанатами на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Девушка опубликовала фотографию, на которой позирует с длинными темными волосами.

"И кому такая красавица достанется? 🌸Ловите ночное волшебство с моей любимой @romanova_tatianna, с которой вместе уже несколько лет. Спасибо тебе за красивую меня. 🔥 К Big Love & and Big Love Show 2018 готова ❤️ 🚀", – написала довольная Бузова.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Фев 7, 2018 в 12:05 PST

Многочисленные подписчики немедленно высказали свое мнение относительно обновленного вида артистки. "Как красиво😍", "Как с длинными тебе хорошо👍👍👍", "Алилуя, хоть на девочку похожа (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Карэ уже стало твоей узнаваемой фишкой. Это было только твое. А с длинными наращенными волосами – миллионы. Я голосую за карэ😉 надеюсь оно вернется)", "Так хотя бы немного отличалась от других . Теперь все так типично", "Оля тебе очень идет, и цвет волос и длина ты очаровательная", – наперебой комментировали новое фото Бузовой подписчики.

По всей видимости, Ольга с новой внешностью вызвала ажиотаж. Далее фанаты уже между собой начали выяснять, как лучше Ольге – с длинными волосами или короткими.

Публикация от Anastasia Tarasova (@kostenko.94) Янв 14, 2018 в 4:49 PST

Кто-то и вовсе сделал вывод, что Бузова пытается быть похожей на супругу своего бывшего мужа Дмитрия Тарасова. "опять под костенко косит..", "уже не знает что еще сделать 😂только та вся естественная, молоденькая, все свое, а тут 😂", – высказались подписчики.