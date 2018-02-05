Зал взорвался после вульгарной выходки Бузовой

Ольга Бузова дала концерты в Германии. Разумеется, не обошлось без скандальных выходок, которые позволила себе поющая ведущая прямо на сцене.

На днях Ольга Бузова летала в Германию, где дала концерты в нескольких городах. Пока речь идет лишь о клубах, а не о концертных залах. Тем не менее публики было много. Об этом можно судить по многочисленным видео и фотографиям, которыми полнится интернет. Да и сама Ольга щедро поделилась постами на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

Бузова побывала в Кельне и Оснабрюке. Поющая ведущая выложила несколько видео и фото, сделанных прямо со сцены. Не обошлось без скандала. Многим комментаторам не понравилось поведение Ольги на сцене. В частности, некоторые разглядели в ее танце на корточках небезызвестную в сексе позу "наездницы".

"Да... Опять Бузова в раскоряку со своими танцорами-гопниками дрыгается (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Такими движениями она показывает, что она с..р..е...т... На своих поклонников "моилюди". И заодно Бузова в свою присядку п*** проветривает , взмокла она, а полотенца рядом нет Цирк у..р..о..д..о..в.. , на них всегда публика валила. По словам поклонников Бузовой , публика завидовала наверное уродам, если публика на у..р...о...д..о...в... выступавших в цирке так была ими заинтересована", "Че за танец", "Странные движения", "Ну и движения", – прокомментировали подписчики.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Фев 3, 2018 at 10:57 PST

Однако настоящей сенсацией стал другой номер Бузовой (ранее – в Москве). Облаченная в красное боди Ольга в ходе исполнения песни сказала: "Я хочу знать, какой ты на вкус" и смачно облизнула белый микрофон. Зал взорвался криками и аплодисментами.

Интернет тоже не остался равнодушным. "О боже!", "Фу, ну и мерзость", "А если грязный???", "мазафака...", "Что это было?", "Я хочу это развидеть", "ну сколько можно... то флейта, теперь микрофон...." – высказались пользователи Сети.