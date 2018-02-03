Тарасова жестко унизили на концерте Бузовой в Москве

В "Корстон Клубе" состоялся первый в 2018 году крупный концерт в Москве. Певица представила поклонникам новую песню "Одна ночь", а те поддержали ее как смогли.

Несмотря на то, что брак Ольги Бузовой и игрока московского "Локомотива" Дмитрия Тарасова давно распался и спортсмен уже успел жениться на новой возлюбленной, поклонники певицы до сих пор вспоминают его при каждом удобном случае. Фанаты уверены, что Тарасов разбил Бузовой сердце, поэтому не упускают случая кинуть камень в его огород.

Так, в Сети появились фотографии, на которых видно, что некоторые зрители пришли на концерт с плакатами. По меньшей мере один из них был адресован не только певице, но и ее бывшему избраннику. "Тарасов – лох. Ольга – бог", – гласил лозунг. Впрочем, не всем подобное обращение понравилось и показалось уместным. Большинство пользователей Сети, однако, смутило не унижение Дмитрия Тарасова, а на их взгляд беспочвенное превознесение Ольги Бузовой.

Публикация от �� Официальный домовой �� (@kuzkin_durdom2) Фев 2, 2018 at 1:17 PST

На своей странице в Instagram певица поблагодарила всех, кто пришел к ней на концерт. "Как же я соскучилась по сцене, как же я соскучилась по Вам, мои хорошие🎤🎤🎤 Вы моя сила, моя энергия🙏🏻Я хочу сказать спасибо каждому из Вас, что были сегодня со мной🙏🏻🙏🏻🙏🏻Я готова свернуть горы за ваши улыбки и счастливые глаза💋💋 Вы моя главная поддержка! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала она.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Фев 2, 2018 at 1:51 PST

Также Ольга Бузова поделилась с подписчиками видео, на котором посетители концерта хором поют ее песни, а затем скандируют ее фамилию. "Ни чего себе момент!!я не фанатка Ольги но мурашки от такой любви зрителя побежали))", – признался один из комментаторов.