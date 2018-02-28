Иван Ургант и Ксения Собчак живут вместе

Стало известно, где купили квартиры российские звезды. Селебрити предпочитают центральный и западные районы Москвы.



Высотка на Котельнической набережной – настоящая Мекка для киношников. В вестибюле дома снимались сцены для фильмов "Москва слезам не верит", "Покровские ворота", "Брат 2", "Стиляги", "Ты и я", телесериалов "Бригада" и "Шпион". Здание – настоящая знаменитость. Квадратные метры здесь стоят баснословных денег, и с каждым днем ценник все выше. Неудивительно, что некоторые артисты поспешили приобрести жилье именно в этом прославленном доме. Квартиры в высотке купили Вилли Токарев, Дмитрий Нагиев, Андрей Кайков, Валерий Николаев и Александр Ширвиндт.

Совсем недалеко от Котельнической набережной, в "Клубном доме" на Смоленском бульваре, поселились Иван Ургант, Ксения Собчак, Никита Михалков. Из окон селебрити открываются прекрасные виды на МИД, храм Христа Спасителя и Новый Арбат.

В элитном комплексе "Триумф-Палас" Хорошевского района расположены апартаменты Алсу, также в доме есть квартиры у Ильи Авербуха, Марины Зудиной, певицы МакSим, Димы Билана, Максима Фадеева и других артистов. На охраняемой территории располагаются люксовые детская и спортивная площадки.

Гарик Мартиросян, Владимир Пресняков, Елена Воробей и Тимати вместе любуются на водную гладь реки Раменки. Знаменитости живут в ЖК "Золотые ключи" и "Золотые ключи-2" на Минской улице в десяти минутах езды от станций метро "Университет" и "Парк Победы".

Неподалеку обитают Сати Казанова, Анастасия Заворотнюк, Александр Градский, Михаил Кокшенов, Екатерина Архарова и Ксения Бородина. Звезды выбрали ЖК "Воробьевы горы" на Мосфильмовской улице. На крыше комплекса расположен сквер и детские площадки, внутри есть аквапарк и бассейн.