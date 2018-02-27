Родившая Алла Духова не смогла отказать Валерию Леонтьеву

Алла Духова дала откровенное интервью. Известный хореограф, создательница балета "Тодес" призналась, что принесла в жертву работе личную жизнь.

Алла Духова сообщила, что почти все девушки в труппе "Тодеса" – мамы. "Сама, помню, рожала между гастролями и концертами, до последнего работала. В Риге снимала ребятам зал и ставила номера, несмотря на огромный живот", – отметила хореограф.

При этом, едва родив, Духова не смогла отказаться от работы. "Только родила – звонит Валерий Леонтьев: "Луся, мне нужно срочно поставить номер!" Ребенку было всего три дня, и мы договорились, что ко мне приедут танцовщицы – я поставлю им танец. За пару дней до концерта приехала на репетицию и поправила все нюансы. Со временем стала чаще выезжать из Риги в Москву", – цитирует Духову "Собеседник".

Хореограф призналась, что ради работы пожертвовала личной жизнью. "У меня не хватило сил на мужа, хотя я честно старалась. Семейная жизнь предполагает в первую очередь внимание. Недаром говорят, что семья – тяжелая работа. В этом плане семья – жертва, хотя я так не считаю. Я за полную семью, в феминизме меня не обвинишь", – заверила Алла.

Публикация от Алла Духова (@alladukhovaofficial) Окт 14, 2017 в 4:01 PDT

У Духовой два сына. Старшему, Владимиру, 23 года. Он учился в США, а теперь живет в Москве с женой и дочкой. Младшему, Константину, 15 лет. Он танцует в "Тодесе" и занимается спортом.

"Подходит ко всему с большой ответственностью. Он парень высокий, крупный, но очень пластичный, несмотря на свою комплекцию. К тому же у него уже виден собственный стиль – то, что нам необходимо", – заключила Духова.