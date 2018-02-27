Сплетник Малахов крупно подставил Якубовича

В ведущего "Поля чудес" полетели камни. А он ничего плохого не сделал и никого не оскорбил.

Леонид Якубович ведет "Поле чудес" – страшно сказать! – уже 26 лет. Он встал за игровой барабан 22 ноября 1991 года и по сей день является бессменным рулевым телеигры. Если учитывать, что каждую неделю (а в году их 52) перед Якубовичем проходит по девять игроков, получается, за эти годы он общался, плясал и принимал подарки от 12 тысяч человек. И, конечно, научился коммуницировать с ними, настраивать, ведь оказавшиеся перед камерой провинциальные гости волнуются.

Именно психологической подготовкой людей к эфиру объясняются его слова, которые наделали много шума. "Я знакомлюсь с игроками, один вопрос я задаю: "О чем нельзя говорить?" И еще я им говорю: "Ребята, забудьте слово "играть". Посмотрим на это с другой стороны. XXI век на дворе. Девять взрослых человек с образованием полтора или два часа всерьез на глазах у всей страны по буквам угадывают слово. Это диагноз. Это шизофрения. Что вы, ребята?! Не об этом разговор! Вы же не за этим приехали. Вас кто-то живым и здоровым увидит на экране, все! Человек будет пить до утра! А если еще и привет передадите – так это обморок. Вот и все, давайте про это!" – со смехом заявил Якубович в программе "Сегодня вечером" на Первом канале.

Это ток-шоу вообще не предполагает конфликтности – оно доброе, семейное. Однако журнал StarHit, которым руководит Андрей Малахов, извратил слова артиста, сократив цитату, и представил все так, будто тот ругает популярную программу. А в итоге невольно подставил ведущего "Поля чудес".

Теперь пресса бьет Леонида Аркадьевича в хвост и гриву, обвиняя в лицемерии. Мол, деньги на передаче зарабатывает, самогон и огурцы привезенные пробует, а считает всех шизофрениками.

Напомним, что Якубович был одним из немногих, кто морально поддерживал Малахова летом прошлого года во время его метаний между каналами и уговаривал остаться на Первом. Благодарность шоумена, смакующего сплетни в программе "Прямой эфир", оказалась своеобразной...