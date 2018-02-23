Боня влезла в новую семью Тарасова

Виктория Боня высказалась об измене футболиста Дмитрия Тарасова. Звезда "Дома-2" предложила новой жене спортсмена смириться.



"Дмитрий Тарасов изменил своей жене. Почему? Это в мужской природе, это нормально для них, для нас – нет. Так они устроены", – заявила Вика во время прямого эфира в Instagram.

"Да, он гульнул, изменил… Все об этом узнали. Что делать его беременной жене? Ничего. Смириться с тем, что она нашла себе такого мужчину, и все. Больше она ничего сделать не сможет", – уверена Боня.

По словам звезды "Дома-2", это только начало. "Правда, дальше будет только хуже. Сейчас у них все-таки только начало отношений. Романтичный период. А потом он перестанет ее уважать", – цитирует Викторию журнал dom2life.

Как писали Dni.Ru, Дмитрия Тарасова заподозрили в измене через две недели после венчания с Анастасией Костенко. Футболиста заметили в ночном клубе с финалисткой шоу "Пацанки" Кристиной Белокопытовой.

Публикация от Piton (@pitonitut) Фев 17, 2018 в 3:59 PST

Девушка была так очарована Тарасовым, что тут же выложила на своей страничке в соцсети фото букета, якобы подаренного Дмитрием. В сториз Кристина разместила еще один снимок, на нем запечатлен молодой мужчина очень похожий на Тарасова. Вскоре опомнившись Белокопытова удалила компрометирующие кадры. При этом совместных фотографий футболиста с блондинкой нет. Так что прямых подтверждений разлетевшихся слухов пока найти не удалось.