Солнцев из "Дома-2" тайно обвенчался со старушкой

Гоген Солнцев – личность неординарная и эпатажная. Любая передача с его участием превращается в ярчайшее представление. Нередко случаются потасовки и драки. Удивил он и своей внезапной свадьбой.



Популярность к Гогену Солнцеву пришла после его появления на "Доме-2". Причем он приходил на проект дважды. Первый раз он появился на шоу, чтобы засветиться и занять место главного интригана – Рустама Солнцева. Эпатажный парень приобрел популярность у зрителей, но не смог долго продержаться, поскольку участницам не понравился его вспыльчивый характер и странное чувство юмора. Второй приход Гогена на "Дом-2" тоже не увенчался успехом.

Телезрители гадали: этот фрик со взрывными прическами и большим количеством макияжа на лице любит девочек или мальчиков? Он, дабы доказать всем гетеросексуальность, даже ходил на программу "Давай поженимся!" на Первом канале. Там главная сваха страны Розы Сябитова предложила ему трех девушек. Но яркому пареньку не приглянулась ни одна.

Причина выяснилась только сейчас. Корреспондент Dni.Ru в одном из столичных храмов стал свидетелем таинства венчания Гогена Солнцева! Избранницей 37-летнего красавчика, судя по всему, стала неизвестная седовласая старушка очень маленького роста. "Карлица!" – охали прихожане. На вид божьему одуванчику лет 75-80. "Эка важность – больше ста! // Лишь бы кровь была густа // Говорят, любви покорны Все буквально возраста!" – уверял Леонид Филатов в "Сказе про Федота-стрельца".

Богатая ли, знатная ли окрутила Гогена, выяснить не удалось. Ведь стоило вынуть телефон и сделать пару снимков молодых, как подскочила охрана и взашей вытолкала репортера из храма. Скандал был грандиозный! Солнцев, видимо, не хотел огласки, поэтому на его странице в социальной сети Instagram о важном событии нет ни слова. Сошел ли Гоген с ума или был в здравом уме, еще предстоит выяснить...