Маргарите Суханкиной объявили бойкот

Маргарита Суханкина дала откровенное интервью. Артистка рассказала, как ей объявили бойкот и быстро поставили на место.

Маргарита Суханкина стала очередной звездной гостьей передачи Киры Прошутинской "Жена. История любви". С четырех лет Маргарита знала, что ее ждет успех в музыке. Именно тогда воспитатель в детском саду обратил внимание на талантливую девочку и посоветовал ее родителям занять ее музыкой. Поступив в музыкальную школу, Маргарита с упоением осваивала фортепиано. Денег на покупку инструмента не было, и будущая артистка учила произведения, тыкая пальцами по нарисованным на картонке клавишам.

Первый успех Суханкина почувствовала, когда стала солисткой Большого детского хора Всесоюзного радио и Центрального телевидения. Зарубежные гастроли вскружили ей голову, но коллектив и семья быстро приземлили юную диву. "В хоре мне объявили бойкот и быстро поставили на место. А когда после выступлений маме говорили: "Какая же талантливая у вас девочка", она отвечала: "Такая же, как все". В моей семье было не принято выпендриваться, и эти мамины слова стали мне законом на всю жизнь", – отметила Суханкина.

Когда Маргарита поступила в консерваторию, продюсер Андрей Литягин попросил ее записать несколько песен для группы "Мираж". Позже в СМИ постоянно муссировались слухи о романе и даже браке Суханкиной и Литягина. Однако артистка опровергла эту информацию. "Все, что написано и сказано о наших отношениях, – это пиар. В шоу-бизнесе, к сожалению, правды быть не может. У меня никогда не было отношений с Андреем. Никогда", – заявила артистка.

За плечами Суханкиной несколько браков, однако сама певица считает, что обрела семью лишь в 47 лет, когда взяла из приюта детей – Валерию и Сергея. Они брат с сестрой.

"Я просто почувствовала, что это мои дети. Когда увидела их воочию, поняла, что ни интуиция, ни сердце меня не обманули. Перед Новым годом я привезла их в Москву, и у нас случился настоящий праздник. Сережа полтора года ходил и время от времени спрашивал: "Мам, ты нас не оставишь?" Я считаю их абсолютно родными, люблю, горжусь ими. Леруська замечательно танцует, садится на шпагат. Она – левша, умненькая, в меру хитренькая. Сережа играет на пианино и поет чистенько, чем я тоже очень горжусь", – призналась певица.