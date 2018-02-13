Извращенец Панин сношался на людях с любительницей свинга

Актер возмутил новым откровенным фото. Возможно, люди просто завидуют его свободе и раскрепощенности.

О новых ролях Алексея Панина давно ничего не слышно – последняя кинокартина с его участием вышла в 2016-м. Зато в скандальной хронике имя актера появляется регулярно. То он в женском белье ходит по городу и мастурбирует под кустами, то человек, похожий на Панина, сношается с кобелем, то артист в эфире рассказывает про свой сексуальный опыт с мужчинами, то втягивает в гей-скандалы коллег, уличая их в мужеложстве.

На очередном снимке, который 40-летний артист опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram видно, как Панин сношается с неизвестной. Происходит все в общественном месте – хотя и на нудистском, но пляже. И парочку в экстазе явно снимает кто-то третий.

"Главное в мужчине – чувство юмора. А если он еще и извращенец – то он идеален!" – подписал фото Алексей, намекнув на себя. Снимок он сопроводил красноречивыми хештегами "секс", "нудистский пляж", "счастье", "свинг".

Напомним, свинг – кратковременный обмен сексуальными партнерами, один из множества девиантных (не соответствующих строгим нормам общепринятой морали) видов ролевого поведения пары. Свингеры – любители быстрого случайного секса без обязательств.

Публикация от Alexey Panin (@alekseypanin77) Фев 11, 2018 в 11:49 PST

Ханжи и пуритане тут же набросились на Панина, словно это их жен артист сношает в камнях. "И это представитель российских актеров!" – возмутились пользователи. В ответ им хочется процитировать совет барона Мюнхгаузена: "Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!" Алексей ничего плохого не делает, а просто живет в свое удовольствие. Чего и всем желает.