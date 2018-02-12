Чадов и Дитковските снова вместе

Им важно, чтобы ребенок на страдал. Пример Алексея и Агнии – многим парам наука.

Бывшие супруги Агния Дитковските и Алексей Чадов объединились, чтобы стать ведущими нового реалити-шоу на СТС "Союзники", съемки которого недавно завершились на Шри-Ланке. 12 недель на берегу океана, восемь разведенных пар и 25 испытаний на экстремальную близость – экс-супругам придется забыть о прошлых обидах, преодолеть разногласия и объединиться ради общей цели. На кону – десять миллионов рублей, которые могут достаться самому главному человеку в их жизни – ребенку.

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Агния и Алексей знают, как трудно остаться друзьями после развода. И то, что именно они стали ведущими шоу, кажется логичным. "Наш проект – поучительная история, как для меня, так и для тех, кто будет его смотреть. В первую очередь, потому что напоминает нам о главной задаче родителей – научиться договариваться, вместе отдыхать и работать. Например, мы с Алексеем еще до этого реалити стали союзниками. И все это ради нашего сына Федора", – призналась Dni.Ru Агния.

Напомним, что роман Агнии и Алексея начался в 2006 году, после знакомства актеров на съемочной площадке фильма "Жара". В 2009 году они расстались, но спустя три года возобновили отношения. В августе 2012-го Чадов и Дитковските поженились, а 5 июня 2014 года у них родился сын Федор. В 2015-м пара объявила о разрыве, но окончательно расторгла брак лишь спустя два года, в июле 2017-го.

На официальном сайте мирового суда столичного района Солнцево было написано, что Дитковските первой сделала шаг к тому, чтобы развестись. При этом они решили не рвать отношения ради общего ребенка.