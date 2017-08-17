Чадов отдыхает в Италии с бывшей женой

Одна из самых эффектных пар отечественного шоу-бизнеса официально распалась весной этого года. По всей видимости, это не помешало Алексею и Агнии вместе отправиться к морю.

Отношения между Агнией Дитковските и Алексеем Чадовым разладились еще два года назад, но только в мае 2017-го бывшие возлюбленные официально оформили развод. Первое время после расставания актерам не удавалось найти общий язык, но ради сына Федора молодые люди смогли договориться и даже начали дружить. А все потому, что родители уверены: ребенок должен получать внимание как от мамы, так и от папы в равной степени.

Как следствие, в настоящее время семья воссоединилась для отдыха в Италии. Сами актеры об этом не распространяются, но сомнений в этом нет никаких. Они публикуют фото с сыном, сделанные на фоне одних и тех же пейзажей.

Публикация от Алексей Чадов (@alexeychadov) Авг 15 2017 в 4:40 PDT

Бывшие супруги с наследником поселились в красивом отеле на берегу моря. В гостинице есть несколько бассейнов и собственный песчаный пляж с шезлонгами. Похоже, что не только Федор, но и его папа в абсолютном восторге от европейских каникул.

Напомним, Агния и Алексей познакомились на съемках фильма "Жара" в 2006 году, в 2012-м поженились. Но, к сожалению, брак распался спустя три года. Дитковските рассказала журналистам, что в разводе виноваты они оба. Одной из главных причин расставания с мужем актриса назвала проживание с родителями. По словам Агнии, живи они с Алексеем отдельно, это бы более благоприятно сказалось на их семье.

Однако поклонники звездной пары придерживаются иного мнения. На некоторых фотографиях Агния запечатлена со своим коллегой по шоу "Танцы со звездами", 26-летним Денисом Тагинцевым. Несмотря на то что на снимках они всего лишь стоят рядом, многие посчитали, что у актрисы новый роман, и именно это могло послужить причиной ее разрыва с Чадовым.