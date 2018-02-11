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Галкин ляпнул про собаку Панина в эфире Первого канала

Алексей Панин и Максим Галкин. Фото: dni.ru
Алексей Панин вспомнил, что когда-то у них с Максимом Галкиным были не такие натянутые отношения. Однако и тогда юморист, говоря о нем, упоминал собаку и делал на этом особый акцент.
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Мерзкий гей-скандал, в котором Алексей Панин и Максим Галкин последовательно и поочередно обвиняют друг друга в каких-либо прегрешениях, тянется уже давно, однако все не может прекратиться. Хотя, по всей видимости, накал борьбы между актером и юмористом несколько снизился.

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Алексей Вячеславович Панин

Алексей Вячеславович Панин актер

На своей странице в Instagram Алексей Панин вспомнил времена, когда между ним и Максимом Галкиным еще не пробегала черная кошка. Он поделился отрывком из своего похода на шоу "Кто хочет стать миллионером" на Первом канале, ведущим которого как раз был юморист. "А когда-то мы друг другу улыбались!😬 Хотя и тогда он, с*ка, ляпнул про собаку!😂🐩🐕", – подписал ролик Панин.

Публикация от Alexey Panin (@alekseypanin77)

На записи видно, как Максим Галкин перечисляет ленты, за которые зрители знаю и любят Алексея Панина.  "Алексей в представлении не нуждается. Леша, мы прекрасно знаем твои работы в кино и фильмы "Звезда", и "Даже не думай!", и "Четыре таксиста и собака", и я вот помню и "Жмурки", и чего только я не помню", – заметил Галкин.

При этом на слово "собака" юморист, обратили внимание подписчики, сделал особое ударение. Впрочем, самые рассудительные отнесли это на счет совпадения, поскольку программа снималась задолго до того, как за Алексеем Паниным закрепилась скандальная слава, а между ним и Максимом Галкиным развернулось нешуточное противостояние.

Теперь поклонники Алексей Панина гадают, что может значить этот ролик. Одни уверены, что "война продолжится". Другие, наоборот, считают, что раз актер начал юморить и относиться ко всему с иронией, то между ним и Максимом Галкиным могут восстановиться нормальные отношения, а скандал из больной для обоих темы стать поводом для шуток.

Напомним, конфликт между Паниным и Галкиным начался из-за сущей ерунды: юморист предложил назначить главой комитета по защите животных и окружающей среды скандально известного актера. Просто в Сети появились ролики, в которых похожий на Панина человек занимается сексом с собакой. Тогда эпатажный актер заявил о нетрадиционной сексуальной ориентации юмориста. Обмен взаимными обвинениями, то затухая, то вновь набирая обороты, продолжается до сих пор.

Автор: Геннадий Куприянов11 февраля 2018, 10:59
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялся Алексей Панин

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