Трижды избитая Кравец похвасталась сказочным богатством

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Резко сдавший Корчевников откровенно заговорил об алкоголизме
"Это была трагедия": Пугачева сняла лежащего под стулом Галкина
"Так не бывает": Виторганы молятся о 9-месячной дочери
У беременной Савичевой обнаружили опасную болезнь
"Ее просто колотит": близкие о состоянии Софии Ротару
партнеры
Пятница 7 декабря
Лента новостей
14:08
В Башкирии "Газель" лоб в лоб столкнулась с легковушкой
13:52
Что в голове у чайлдфри
13:50
Россия доставит задержанные американские корабли в Керчь
13:36
Любящая поспать Загитова провалила Гран-при
13:31
Украину назвали родиной самой страшной болезни Земли
13:31
В столице машина сбила трех человек
13:21
"Единая Россия" определилась с партийными ценностями
13:15
В центре Москвы обнаружили сотни трупов
13:10
В Петербурге ограбили известного певца
11:50
Главные события Москвы
11:46
Известная ведущая прервала эфир и покончила с собой
11:41
Мальчик в ужасе уполз от Елизаветы II (видео)
11:35
В Петербурге школьник выстрелил в прохожего во время спора об итогах ВОВ
11:34
В Москве откроется патриотическая фотовыставка
11:32
5 знаковых платьев выставки Александра Васильева
11:16
Украинские депутаты устроили мордобой в прямом эфире
11:06
Власти Франции бросили на протестующих военную технику и солдат
10:50
Звезда "Аншлага" лишилась дома
10:45
Под Магаданом директор детского дома избил воспитанников
10:25
"Игра престолов": вышел тизер нового сезона (видео)
10:24
Порошенко готовит новую провокацию у Крымского моста
10:10
Кейт Миддлтон ушла в отрыв без мужа
10:05
Во Владивостоке экстренно приземлился самолет
10:02
Хаос и паника: в декабре Землю ожидает мощнейшее землетрясение
09:27
Волочкова объявила о свадьбе с известным певцом
09:17
Первый канал влип в грязный скандал
09:16
При взрыве под Саратовом пострадали два человека
09:13
Полиция возбудила дело после смерти Иисуса в Москве
08:44
В США заговорили о нападении на Россию после провокации Украины
08:32
Путину вручили неожиданный подарок на балете
08:22
Хакеры атакуют Сбербанк
08:16
Умер известный музыкант
08:11
Муж показал сына Лизы Боярской
22:00
Ангелоподобная певица разделалась с Киркоровым
21:51
Дудь закрыл рот обвинившим его в плагиате интервью Бурунова
21:50
Названы цели кораблей НАТО в Азовском море
21:40
Поддерживающему контакт с мертвецами Машкову поставили неутешительный диагноз
21:28
Теперь официально: скандальный блогер Эрик Давидыч вышел на свободу
21:21
Вступившемуся за скандалиста Ефремова двуличному Макаревичу отвесили пинка
21:19
"Отдыхает с молодой": низкий поступок бросившего семью певца ошеломил Бледанс
21:16
В Казани при строительстве жилого комплекса погиб рабочий
21:06
В Удмуртии сбили 7-летнего мальчика
21:00
Полный разгром: россияне не оставили "ИГ" ни единого шанса
20:55
Страшная авария в Краснодарском крае унесла 6 жизней
20:45
Допрошенная полицией звезда "Дома-2" изобличила симулянта Серова
20:39
В Москве произошло жуткое ДТП с участием автобуса
20:26
В Волгограде пропал 12-летний школьник
20:26
Напоил и использовал: подробности интима известного музыканта с юной любовницей
19:58
В Ижевске пьяный мужчина убил жену в бане
19:50
В Татарстане двое рыбаков провалились под лед
19:44
"Было страшно": родившая Тодоренко ошарашила заявлением
19:29
"Дерево": принц Уильям прилюдно уколол Кейт Миддлтон
19:28
Под Екатеринбургом школьницы устроили массовую драку
19:06
Полиция оцепила ЦУМ из-за подозрительного предмета
18:55
Под Иркутском 6-летний ребенок замерз насмерть
18:54
Присмиревший Лукашенко извинился за дерзость перед Путиным
18:45
Пропавшего в Волгограде школьника обнаружили в кафе
18:21
Звезда сериала "Убойная сила" впервые заговорила после комы
18:03
Сделано шокирующее признание о проблемах Крымского моста
17:51
Травля ученика в Омске обернулась серьезными последствиями
17:45
Российский биатлонист опозорился на Кубке мира
17:39
Володин дал хороший совет депутатам
17:38
Украинские десантники подняты в воздух у границы России
17:29
"Ненавижу!": завистливая Боня рассказала о чувствах к Курниковой
17:18
Стрельба на поражение и захват территорий: Украина сошла с ума
17:16
"Надо с него снять денег!": россияне в бешенстве из-за гнусного скандала с Буруновым
17:14
Известную телеведущую погнали в шею за откровенный наряд
16:59
Красота и качество жизни женщин в менопаузе
16:38
"Больше никакого секса": покалеченный сын Яковлевой заявил об удалении пениса
16:33
Названа необычная причина ожирения
16:22
Ургант напал на растроганного деда-Боярского
16:22
Минаев скоропостижно скончался в Москве
16:16
Алкоголика Порошенко меняют на 52-летнюю блондинку
16:05
Юные спортсмены померились силами в батутном парке "НЕБО"
15:51
"А как же Алла?": Галкин положил глаз на чужую красавицу
15:46
Лобода отвезла дочь к Тиллю
15:45
Пасьянс Маджонг: упрощенная версия китайской азартной игры
15:42
У бывшей жены известного музыканта серьезные проблемы с беременностью
15:38
Шесть лет тюрьмы: сенсационный поворот в деле Серова и беременной звезды "Дома-2"
15:36
Взбешенный Лукашенко публично набросился на Путина
15:08
Серябкина в прозрачном платье предъявила подросший живот
14:59
"Я сильная": солистка группы "Винтаж" откровенно о смертельном недуге
14:36
"Пытаются нагнуть": Михалков удивил странным предложением
14:30
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 декабря 2018 года
14:19
Звезда "Полицейского с Рублевки" попала в скандал с плагиатом
14:14
Бессовестная вакханалия: ведущий "России" завелся от голых мужиков на пляже
14:06
На Кавказе задержали пытавшую людей в Подмосковье банду
14:03
Питт одержал победу над истеричной Джоли
14:01
Lay’s выпустили обезжиренные чипсы
14:00
Медведев напугал россиян страшной новостью
13:57
Известная ведущая показала фото четвертого ребенка из роддома
13:44
Под Москвой эвакуируют крупный торговый центр
13:40
Госдума усиливает защиту предпринимателей
13:36
В Москве назовут героев 2018 года
13:35
Любовник зверски избил Собчак
13:34
Юная участница "Дома-2" решилась на аборт
13:23
Подробности инцидента с угрожавшим убить себя в Москве школьником
13:19
В Австралии бушуют лесные пожары (видео)
12:51
Продюсер популярного сериала напал на директора Шуры
12:45
Беспардонный Порошенко толкает мир к ядерной войне
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Любовник зверски избил Собчак
НАТО вводит корабли в Азовское море
Малахов возмутил страну грязной матерщиной в прямом эфире
Цветущая Поргина отметила 40-дней без Караченцова
Волочкова объявила о свадьбе с известным певцом
"Она с ним спала": жена Мамаева обличила Боню
Шоу-бизнес

Трижды избитая Кравец похвасталась сказочным богатством

Алена Кравец. Фото: Пресс-служба
Алена Кравец

Алена Кравец блогер

 Певица, модель, светская львица
Вы часто видите меня на федеральных каналах страны. Очень многих интересует моя личная жизнь: чем я увлекаюсь, какие у меня жизненные приоритеты, с кем дружу, как и где я отдыхаю. Постараюсь постепенно приоткрывать перед вами завесу тайны. 
прочитано 843 раза

Вам уже наверняка известно, что я являюсь владелицей роскошного особняка во французском стиле на Рублевке. Площадь резиденции свыше 1000 квадратных метров, и я сама участвовала в его создании практически на всех стадиях строительства и отделки. Не обошлось без трудностей, но в итоге получилось почти все, что я задумала. Почти – потому, что путешествуя, я видела очень много красивых зданий, смелых и интересных интерьерных решений, и мне хотелось все их без исключения воплотить в жизнь. Практика показала, что это невозможно, однако удалось многое. Чего только стоит стеклянный пол в большой, просторной гостиной, откуда по вечерам льется мягкий, теплый свет из цокольного этажа, где расположен бассейн с искусственным течением!

Такой дом требует серьезного отношения к себе. Поддерживать его в надлежащем состоянии – задача непростая. Количество обслуживающего персонала не является постоянным и зависит от многих факторов. Как правило, у нас работают минимум две домработницы-горничные, не считая садовника, повара и специалиста, ухаживающего за бассейном. В основном домработницы трудятся у меня по нескольку лет (первая появилась 19 лет назад), но с некоторыми приходится расставаться, причем далеко не самым мирным образом.

Почему же так происходит? Ведь я плачу своим работникам очень достойную заработную плату и, казалось бы, они должны быть довольны! Да, я доброжелательная (но в то же время требовательная дама), очень люблю чистоту и порядок, приверженец субординации, не терплю хамства и, какого бы то ни было, панибратства. При этом я никогда не допускаю оскорблений в адрес своих домработниц, не придираюсь по мелочам и не срываюсь на них в минуты плохого настроения! А такое, как вы понимаете, хотя и очень редко, но бывает, ведь я живой и к тому же очень эмоциональный человек.

Люди обычно платят мне той же монетой, и тогда у нас устанавливаются ровные, деловые отношения. Правда, увы, далеко не со всеми... Причина, я уверена, кроется в зависти. Это основной порок, из-за которого случаются кражи, с которыми мне приходилось сталкиваться по жизни не один раз. Вы могли видеть некоторые из таких моих невеселых историй по телевизору. Моей природе противоестественно взять чужое, но это, к сожалению, присуще очень многим. Безусловно, я не разбрасываю свои драгоценности по всему дому – каждая вещь знает свое определенное место. У меня хорошая память, и я точно знаю, куда и когда я положила кольцо или колье. Некоторые домработницы этого не понимают и думают, что "кольцом больше, кольцом меньше – она этого и не заметит"! О-о-о... они очень ошибаются! Мне очень неприятно замечать пропажи, и дело даже не столько в стоимости украшений, а в разочаровании в людях. Но этого, как я уже поняла, не избежать. Можно лишь минимизировать потери. Поэтому я стараюсь подходить к подбору обслуживающего персонала с особой тщательностью. Например, сразу же отметаются те кандидатуры, кто хотел бы устроиться работать именно ко мне. Так сказать, на дальних подступах. Может быть, это и покажется странным, но на самом деле в таком рвении уже заложена мина замедленного действия и чаще всего просматриваются корыстные побуждения. Мой опыт показывает, что таких людей брать на работу категорически нельзя.

Как ни странно, многие спрашивают меня: возможны ли романы с прислугой или же что-нибудь еще в этом роде? Уж и не говорю о том, что для меня такое развитие событий просто неприемлемо, на такой вопрос ответ может быть лишь один – категорическое "нет". Пусть это послужит сценарием для какой-нибудь душераздирающей мелодрамы или триллера, но в реальной жизни подобные экзерсисы ничем хорошим не заканчиваются.

Помните, мои дорогие: кадры решают все. Доверяя людям, не теряйте бдительности и не расслабляйтесь, держите дистанцию – это залог успеха и взаимного уважения.

7 декабря 2018, 12:59

комментарии

Политика

Названы цели кораблей НАТО в Азовском море
Стрельба на поражение и захват территорий: Украина сошла с ума
Алкоголика Порошенко меняют на 52-летнюю блондинку
НАТО вводит корабли в Азовское море

Шоу-бизнес

Люди ужаснулись при виде обнажившейся Навки
Розенбаум спас пассажирку прямо на борту самолета
Как прислуга миллионеров орудует на Рублевке
Народный артист о свадьбе с Анастасией Волочковой

Проишествия

Подробности инцидента с угрожавшим убить себя в Москве школьником
Известной модели изуродовали лицо
Звезда "Локомотива" устроила разборки с таксистом перед смертью
Столкновение самолета с детским медцентром сняли на видео

Lifestyle

В театре Калягина придумали опасную игру с мобильниками
Какое кино смотреть: премьеры России 29 ноября 2018 года
Опубликовано необычное видео со съемок "Игры престолов"
Вышел трейлер к фильму "Король Лев" (видео)
Общество

Хаос и паника: в декабре Землю ожидает мощнейшее землетрясение

Голландский исследователь предупредил о высокой сейсмической активности
Шоу-бизнес

Слуцкер посмеялась над изможденным Бондарчуком

Режиссер предстал в неожиданном виде
Шоу-бизнес

Люди ужаснулись при виде обнажившейся Навки

Фигуристка одержала очередной триумф
Спорт

Любящая поспать Загитова провалила Гран-при

Фигуристка едва не опоздала на соревнования

Гороскоп

Поддерживающему контакт с мертвецами Машкову поставили неутешительный диагноз
Грезящих о войне с Россией украинцев спустили с небес на землю
Бизнес-гороскоп на декабрь 2018 года
Гороскоп здоровья на декабрь 2018 года

Фоторепортажи

Рудова поразила народ платьем с декольте до пупа
Волочкова в расстегнутой блузке пришла на премьеру
Смерть за два месяца: знаменитую модель съел рак
Что случилось с Навкой рядом с онкобольным Юдашкиным

Спорт

Российский биатлонист опозорился на Кубке мира
По стопам Медведевой: фигуристка сбежала из России
"Дармоеды!": Уткин в гневе из-за решения по Кокорину и Мамаеву
Раздвинувшая ноги Шарапова возбудила народ

Регионы

Сделано шокирующее признание о проблемах Крымского моста
В аэропорту Крыма произошло ЧП
Насильники-полицейские из Уфы попались на наглой лжи
В Дагестане пытались убить известную певицу
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru