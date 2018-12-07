Трижды избитая Кравец похвасталась сказочным богатством

Вы часто видите меня на федеральных каналах страны. Очень многих интересует моя личная жизнь: чем я увлекаюсь, какие у меня жизненные приоритеты, с кем дружу, как и где я отдыхаю. Постараюсь постепенно приоткрывать перед вами завесу тайны.

Вам уже наверняка известно, что я являюсь владелицей роскошного особняка во французском стиле на Рублевке. Площадь резиденции свыше 1000 квадратных метров, и я сама участвовала в его создании практически на всех стадиях строительства и отделки. Не обошлось без трудностей, но в итоге получилось почти все, что я задумала. Почти – потому, что путешествуя, я видела очень много красивых зданий, смелых и интересных интерьерных решений, и мне хотелось все их без исключения воплотить в жизнь. Практика показала, что это невозможно, однако удалось многое. Чего только стоит стеклянный пол в большой, просторной гостиной, откуда по вечерам льется мягкий, теплый свет из цокольного этажа, где расположен бассейн с искусственным течением!

Такой дом требует серьезного отношения к себе. Поддерживать его в надлежащем состоянии – задача непростая. Количество обслуживающего персонала не является постоянным и зависит от многих факторов. Как правило, у нас работают минимум две домработницы-горничные, не считая садовника, повара и специалиста, ухаживающего за бассейном. В основном домработницы трудятся у меня по нескольку лет (первая появилась 19 лет назад), но с некоторыми приходится расставаться, причем далеко не самым мирным образом.

Почему же так происходит? Ведь я плачу своим работникам очень достойную заработную плату и, казалось бы, они должны быть довольны! Да, я доброжелательная (но в то же время требовательная дама), очень люблю чистоту и порядок, приверженец субординации, не терплю хамства и, какого бы то ни было, панибратства. При этом я никогда не допускаю оскорблений в адрес своих домработниц, не придираюсь по мелочам и не срываюсь на них в минуты плохого настроения! А такое, как вы понимаете, хотя и очень редко, но бывает, ведь я живой и к тому же очень эмоциональный человек.

Люди обычно платят мне той же монетой, и тогда у нас устанавливаются ровные, деловые отношения. Правда, увы, далеко не со всеми... Причина, я уверена, кроется в зависти. Это основной порок, из-за которого случаются кражи, с которыми мне приходилось сталкиваться по жизни не один раз. Вы могли видеть некоторые из таких моих невеселых историй по телевизору. Моей природе противоестественно взять чужое, но это, к сожалению, присуще очень многим. Безусловно, я не разбрасываю свои драгоценности по всему дому – каждая вещь знает свое определенное место. У меня хорошая память, и я точно знаю, куда и когда я положила кольцо или колье. Некоторые домработницы этого не понимают и думают, что "кольцом больше, кольцом меньше – она этого и не заметит"! О-о-о... они очень ошибаются! Мне очень неприятно замечать пропажи, и дело даже не столько в стоимости украшений, а в разочаровании в людях. Но этого, как я уже поняла, не избежать. Можно лишь минимизировать потери. Поэтому я стараюсь подходить к подбору обслуживающего персонала с особой тщательностью. Например, сразу же отметаются те кандидатуры, кто хотел бы устроиться работать именно ко мне. Так сказать, на дальних подступах. Может быть, это и покажется странным, но на самом деле в таком рвении уже заложена мина замедленного действия и чаще всего просматриваются корыстные побуждения. Мой опыт показывает, что таких людей брать на работу категорически нельзя.

Как ни странно, многие спрашивают меня: возможны ли романы с прислугой или же что-нибудь еще в этом роде? Уж и не говорю о том, что для меня такое развитие событий просто неприемлемо, на такой вопрос ответ может быть лишь один – категорическое "нет". Пусть это послужит сценарием для какой-нибудь душераздирающей мелодрамы или триллера, но в реальной жизни подобные экзерсисы ничем хорошим не заканчиваются.

Помните, мои дорогие: кадры решают все. Доверяя людям, не теряйте бдительности и не расслабляйтесь, держите дистанцию – это залог успеха и взаимного уважения.