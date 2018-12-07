Волочкова объявила о свадьбе с известным певцом

Анастасия Волочкова предстала в стильном синем наряде в обществе известного артиста. Она осыпала его комплиментами и заявила, что у них будет "самая роскошная свадьба".

Анастасия Волочкова продолжает держать в напряжении общественности относительно своей личной жизни. Все началось несколько дней назад, когда балерина стала выкладывать на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографии с мужчиной. Однако его лицо артистка не афишировала, ограничиваясь показом отдельных частей тела.

Общественность терялась в догадках относительно личности нового возлюбленного Анастасии, пока не появилась информация о том, что ее избранником стал некий чеченец по имени Малик, начальник охраны в спа-салоне, который регулярно посещает артистка. Однако вскоре Волочкова опровергла эту информацию.

Теперь же балерина начала публиковать снимки с давним другом, "золотым голосом России" Николаем Басковым. На свежих кадрах Волочкова предстала в обтягивающем синем платье в пол с серебряными бретелями. На одном из снимков балерина запечатлена вместе с улыбающимся Николаем.

Анастасия рассыпалась в комплиментах "натуральному блондину": "Наши отношения с Колей проверены временем. Мой самый Мужчина (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)... У нас будет самая роскошная, веселая и зажигательная свадьба!🌺 Эти серьги подарок Николая".

Почему-то подписчики недоверчиво отнеслись к заявлению балерины. "Что то у Коли нет ваших фото ..", "Зачем фото с Колей выкладывать и писать про отношения с ним,если есть очередной якобы любимый мужик?", "Коля откупился серьгами, чтобы не присиавала больше", "Настенька НАСМЕШИЛА", "Колясик, беги😅", – прокомментировали сообщение балерины пользователи Сети.

На все критические замечания Анастасия ответила в следующем посте: "Как же здорово жить на позитиве и радоваться каждому мгновению! Любить и быть любимой!❤️ И оставаться самой собой. Не многие могут это пережить..😉"