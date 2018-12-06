Ургант напал на растроганного деда-Боярского

Первые поздравления с рождением сына Елизавета Боярская получила от молодого Д'Артаньяна. Свою версию того, как развивались события в петербургском роддоме, представил шоумен Иван Ургант.

Шоумен подшутил над Михаилом Боярским на страничке программы "Вечерний Ургант" в социальной сети Instagram. Дочь знаменитого актера 5 декабря стала мамой во второй раз – и Ургант не мог пройти мимо этого события.

В результате в соцсети появился дружеский коллаж. На фотографии – роддом, ребенок в кроватке, а за стеклом отделения для новорожденных – радостный и юный Д'Артаньян в исполнении Михаила Боярского.

"Первым в роддом поздравить пару с пополнением семейства приехал Михаил Боярский. Радостная новость заметно омолодила Михаила Сергеевича", – подписал коллаж Ургант.

"Тысяча детей!", "Молодцы!", "А дед-то, каналья!..", отреагировали на пост подписчики. Все присоединились к Ивану Урганту в поздравлениях маме и наилучших пожеланиях новорожденному, пишет Teleprogramma.pro.

Сообщения о том, что Елизавета Боярская во второй раз стала мамой, появились 5 декабря. Актриса родила сына. Новорожденный и счастливая мать чувствуют себя отлично.

Знаменитый отец Елизаветы часто говорил, что мечтает, чтобы у него было много внуков. Правда, Михаил Боярский ожидал, что у наследницы родится дочь. Но и мальчику тоже рад. Для Елизаветы Боярской и ее мужа Максима Матвеева это второй ребенок. У малыша, которого, по слухам, собираются назвать Григорием, есть шестилетний брат Андрей.