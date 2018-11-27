Урганта распекли за издевательства над измученным певцом
Портал о музыке The Flow опубликовал на личной странице в Twitter фрагмент программы, в которой Иван исполняет песню, посвященную аресту рэп-исполнителя. "Ха-ха-ха-ха-Хаски – и в зале мы гасим свет. / Ха-ха-ха-ха-Хаски – и больше концерта нет. / Ха-ха-ха-ха-Хаски – как в сказке, куда исчез? / Много в России таких чудес. Много в России таких чудес", – пропел телеведущий.
Подписчики паблика негативно отреагировали на ролик. В комментариях знаменитость распекали за издевательство над измученным артистом, многие отмечали, что больше не считают программу "Вечерний Ургант" прогрессивной. "Хорошая была передача", "Зашкварились", – рассуждали пользователи Сети.
Просто Иван Ургант исполняет песню о запрете концертов Хаски. Ничего такого. pic.twitter.com/DJyGxGSrma— The-Flow.ru (@theflowmag) 27 ноября 2018 г.
Между тем при просмотре полной версии передачи становится понятно, что Иван наоборот встал на защиту исполнителя, рассказав о концерте в поддержку Хаски, организованном российским рэп-сообществом. А после смеха ради он заметил, что никто и никогда не устраивал выступлений в помощь правоохранительным органам. Ургант заявил, что исправит положение, а после показал номер под названием "Концерт в поддержку прокурора".
Напомним, 25-летнего Хаски (настоящее имя – Дмитрий Кузнецов) арестовали на 12 суток 22 ноября в Краснодаре после попытки выступить перед фанатами на крыше чужого автомобиля. А незадолго до этого его концерт отменили без объяснения причин. После стало известно, что владелец заведения получил предупреждение от прокуратуры. 26 ноября измученного певца освободили.
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