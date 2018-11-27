Урганта распекли за издевательства над измученным певцом

Юмористический ролик с участием Ивана Урганта вызвал негодование поклонников. Интернет-обыватели решили, что шоумен выступает против рэпера Хаски, а после обрушили на него свой гнев. Однако все оказалось с точностью до наоборот.

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