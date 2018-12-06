"Сколько можно терпеть диктат?": Макарская рассказала об уходе от мужа

Виктория Макарская дала откровенное интервью. Популярная артистка намекнула, что ее многолетний брак с актером Антоном Макарским не так идеален, как кажется.

Антон и Виктория Макарские вместе почти 20 лет, у них подрастают двое детей: шестилетняя дочь Мария и трехлетний сын Иван. Артисты практически не расстаются: они много путешествуют по стране, снимая цикл передач о российских святынях. Кажется, что эта семья идеальна. Однако Виктория призналась, что они с Антоном на протяжении своего брака переживали несколько этапов кризиса отношений.

Вначале их совместной жизни Макарский несколько раз порывался уйти. Дело в том, что артист очень остро переживал успех и популярность своей любимой женщины, которая на тот момент была популярной певицей. А он – начинающий актер, зарабатывающий в разы меньше Виктории. В итоге, артистка задвинула свою успешную карьеру ради любимого мужчины, став его тенью (как говорят злопыхатели).

Периодически и у самой Виктории, которая старалась быть покладистой женой, случались срывы. "Бывало, что устраивала бунт на корабле. Возмущалась: "Сколько можно терпеть твой диктат? Всему же есть предел. То нельзя, это нельзя. Все, надоело. Уйду от тебя". А Антон грустно так говорил: "Что ж, уходи, раз тебе плохо со мной". Я подуюсь, посержусь немного и опять уже готова ради него на все", – цитирует Викторию Макарскую "Собеседник".

Несмотря ни на что, супруги вместе. Артистка так и вовсе убеждена. что не сможет жить без любимого мужа. "У нас невероятно крепкая физическая, энергетическая и душевная связь, если ее разорвать – я совершенно точно погибну", – заявила исполнительница.

Антон Макарский считает, что они с женой – единое неделимое целое, которое невозможно разделить. Актер отметил, что с годами их любовь только крепнет. "Когда мы влюбились друг в друга, градус нашей страсти был очень высок, а со временем он повышается и повышается", – признался Антон Макарский.