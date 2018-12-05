Умер создатель образов Лолиты и Цекало
Трагическую новость сообщили представители анимационной студии "Укранимафильм" 4 декабря в социальной сети. "От нас ушел Юра Гриневич, режиссер анимационного кино, директор Одесской анимационной студии. Очень веселый, энергичный, и вот так за несколько дней... Уходят лучшие", – написали они. Причина смерти пока не называется. Прощание с артистом состоится в пятницу, 7 декабря, в здании Одесской киностудии.
Творческий путь Юрия Гриневича начался в 90-е годы. Его наиболее известные анимационные работы – "В стране Альхоков", "Звериные войны" и "Муттабар". Он также занимался созданием сериалов "Маски-шоу" и "Деревня дураков", видеожурнала "Каламбур" и заставки для "Джентльмен-шоу".
Мультипликатор стал автором многих клипов кабаре-дуэта "Академия", участниками которого были Лолита Милявская и Александр Цекало. Благодаря его роликам малоизвестные артисты приобрели большую популярность.
В последние годы Гриневич работал над совместным проектом Animagrad и Одесской студии – анимационным фильмом "Легенды Триполья". Однако эта картина так и не вышла в широкий прокат.
Откровения артистки о коллеге
Всему виной распространение вируса папилломы человека
Артистке выразили соболезнования
Шоумен получил весточку от исчезнувшей супруги