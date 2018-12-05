"Что с лицом?": прижатый Волочковой Басков удивил

Анастасия Волочкова и Николай Басков вместе вышли в свет. Балерина и певец сфотографировались на мероприятии, и выражение лица "натурального блондина" удивило общественность.

Анастасия Волочкова и Николай Басков побывали на закрытой премьере мюзикла "Саша/Aleх" режиссера Алексея Сеченова. Яркую пару сфотографировали. Затем балерина опубликовала снимок на своей официальной странице в Instagram и подписала: "С моим любимым Колей️!"

Поклонники обратили внимание на выражение лица "золотого голоса России". Имеющий веселый нрав певец в этот раз был крайне серьезен, что стало поводом для шуток.

"Николяша очень напряжен ", "Николай что то как лом сглотил) Рад! видимо))))", "Басков всегда такой улыбчивый, фотку эту увидала, правда испугалась за него, что с ним? не там оказался, не успел во время убежать, сочувствую", "Колясик как будто призрака увидел или все-таки чеченца ??? Коля, ты не переживай ты был the best для Настюхи!!!", "Коля явно погорячился! Сейчас уже поздно бежать, попал на коменты Настиных "почитателей" с попкорном!", "Что у Коли с лицом? Он сопротивляется, Но молча (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поделились догадками интернет-пользователи.

Ранее Анастасия Волочкова, чью личную жизнь обсуждают после серии фото, на которых балерина запечатлена с неким мужчиной, получила неожиданную поддержку со стороны блогера Лены Миро. По ее мнению, балерина живет в свое удовольствие и проводит вечера с подтянутым молодым красавцем, тогда как многим женщинам в шоу-бизнесе ради успеха приходится терпеть рядом толстых возрастных мужчин.