Увез в неизвестном направлении: новый поворот в споре Кержакова и Тюльпановой

Скандальный развод футболиста Александра Кержакова и его супруги Миланы Тюльпановой вновь привлек внимание прессы. Знаменитости не могут решить с кем останется их общий сын Артемий. Спортсмен препятствует встречам жены и наследника, а в минувшие выходные вообще увез малыша в неизвестном направлении.

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