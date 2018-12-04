Увез в неизвестном направлении: новый поворот в споре Кержакова и Тюльпановой
Как только СМИ разузнали об отъезде Кержакова вместе с отпрыском из города, к общественности обратился адвокат спортсмена Татьяна Стукалова. Защитник отметил, что жест звезды футбола никак не связан с судебными разбирательствами.
"Это не для того, чтобы Милана не могла увидеться с сыном. Они уехали в гости, их пригласили, всего на четыре дня. До встречи, которая будет 7 декабря, Александр вернется. Поэтому ничего не отменяется, все договоренности будут соблюдены", – заметила Стукалова.
Напомним, на прошлой неделе суд определил место проживания ребенка на время бракоразводного процесса – малыш должен переехать к матери. Однако Кержаков решение Фемиды игнорирует. Также Милана не может полноценно встречаться с ребенком.
Александр устраивает жене короткие свидания с сыном – максимум 15-20 минут. Общение Тюльпановой с отпрыском проходит под пристальным наблюдением: в присутствии самого спортсмена, приглашенного психолога и нескольких нянь."Он всячески чинит препятствия Милане. Он не хочет, чтобы сын привыкал к маме, встречи эти – одно название, столько народу наблюдает за каждым ее движением там", – цитирует друга Тюльпановой StarHit
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