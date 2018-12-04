Скончалась звезда сериала "Универ"

В московской больнице скончался актер Виталий Ендовицкий. Недавно актер отпраздновал 49-летие.

В конце ноября Ендовицкий перенес инсульт. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на портал "Блокнот-Воронеж".

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Виталий Ендовицкий родился и вырос в Воронеже. Там же окончил институт искусств, после чего отправился покорять Москву.

Российскому зрителю Ендовицкий знаком по работе в таких проектах, как: "Карпов", "Катина любовь", "Следаки", "Универ" и другие. Играл на сцене театра-школы "Образ". Последняя работа артиста – роль в сериале "Свидетели".

Прощание с воронежским актером состоится завтра, 5 декабря. Церемония пройдет в траурном зале в московском морге на Ипподромной улице. Виталий Ендовицкий будет похоронен на Юго-Западном кладбище.