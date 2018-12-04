"Не надо стесняться": осмеянная Волочкова нашла неожиданного союзника

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова стала жертвой насмешек. Балерину распекают за связь с обычным охранником, однако есть и те, кто считает, что с танцовщицы надо брать пример.

Анастасия тщательно скрывала нового возлюбленного. Она не публиковала фото его лица в личном микроблоге и не раскрывала его имя. Однако одна из поклонниц Волочковой признала в спутнике знаменитости своего бывшего. Так, стало известно, что балерина проводит время с охранником своего любимого спа-центра.

Светская тусовка высмеяла прославленную танцовщицу, мол, Волочкова вышла в тираж, на нее теперь ни один олигарх не клюет. "Встречается с нищим работягой. Стыдоба!" – шептались жены и любовницы сильных мира сего.

Однако известный блогер Лена Миро неожиданно выступила в защиту балерины. По ее словам, Анастасии стыдиться нечего. Волочкова живет в свое удовольствие и проводит вечера с подтянутым молодым красавцем.

"Простите, но Настя имеет мужчину, которого в физическом плане хочет каждая первая разведенка лет сорока. А типа успешные "черные дыры" спят за еду с мерзкими, отвратительными, потными, грубыми хамами-толстопузами. И кто, простите, над кем должен тут ржать?" – едко заметила Лена.

По мнению блогера, Волочковой не следует скрывать своего возлюбленного, потому что встречаться с "простым мужиком без миллионов в офшорах" – это нормально. "Не надо стесняться. Стыдиться тут нечего. Не ты продаешь себя, а они. Стыдно на самом деле должно быть твоим товаркам-подругам", – рассудила Миро.