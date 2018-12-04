Колдун потерял деньги из-за бессовестных людей

Дмитрий Колдун – один из самых харизматичных молодых артистов на эстраде. После участия в проекте "Народный артист – 2" и конкурсе "Евровидение" в 2007 году, где артист представлял Беларусь, его карьера резко пошла в гору. Сегодня наряду с Лолитой, Дианой Арбениной и другими суперзвездами он участвует в премии "Высшая лига" от "Нового радио". За кулисами церемонии в "Крокусе" с певцом встретился корреспондент "Дни.ру".

Декабрь для любого исполнителя – не только самое напряженное, но и самое хлебное время. "Огоньки", музыкальные премии, корпоративы – везде надо успеть, удивить, порадовать. "В этом году у меня пока подтвердилось десять новогодних выступлений, – признался Дима в "Высшей лиге". – Но я за количеством никогда и не гнался". Впрочем, десять по нынешним временам – это даже хорошо.

Певец рассказал, что его часто приглашают спеть на каком-то профессиональном празднике, Дне города, появиться в сборном концерте. Назвать сумму своего гонорара он категорически отказался. "Случалось, что организаторы сулят мне миллионы и даже больше, но потом обманывают", – признался артист. Бессовестные люди, к сожалению, не редкость в шоу-бизнес, поэтому то, что Колдун потерял деньги, не кажется странными при царящих в этой сфере нравах.

Согласно данным промоутеров, Колдун за свое выступление получает примерно десять тысяч евро (756 тысяч рублей). Это немного, если учесть, что Григорий Лепс, Сергей Шнуров или Светлана Лобода просят за концерт от 100 тысяч евро, а София Ротару меньше чем за 200 тысяч и из киевского дома не выйдет.

Популярностью у заказчиков в этом году, как пишет StarHit, пользуются Ольга Бузова – на Новый год у нее уже два заказа, за каждый из которых она получит по 25 тысяч евро, и Вадим Казаченко. После скандального развода и мелькания в телешоу спрос на него вырос. "Стоит он сегодня 15 тысяч евро – чуть дороже, чем год назад", – сообщили в концертном агентстве.