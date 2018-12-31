"Просто бомба": Нюша оголилась впервые после родов

Певица Нюша впервые после рождения первенца показала фигуру в купальнике. Звезда быстро вернулась в форму.

Сегодня в Instagram артистка опубликовала собственный снимок. Оголившаяся звезда позирует на берегу океана. Пару месяцев назад Нюша стала мамой, однако уже готова к возобновлению концертной деятельности.

Первое выступление знаменитости запланировано на 31 декабря. Звезда будет петь для поклонников из Майами.

Специально для этого события певица привела свою фигуру в порядок. За несколько недель до публикации этого фото артистка похвасталась поклонникам, что может "влезть" в наряды, которые носила до беременности.

Добиться быстрого результата Нюше помогли регулярные занятия танцами и йогой. Не забывает звезда и о профессиональном развитии – она пишет песни для нового альбома, совершенствует английский и подтягивает вокал.

Отметим, что старания звезды не прошли даром, поклонники в восторге от обновленной фигуры Нюши. Певицу осыпали комплиментами в комментариях.

"👍Ты супер богиня , ты красивее всех ,так держат Нюша!💋(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "После родов загорать вредновато, с наступающим Новым годом! Пора домой!", "Уии, какая милая кошечка на солнце нежится 😻☀️💞 С наступающим, любимая💋😘🙏🏼🎊", "А где живот после родовой??? Отфотошопила что ли 😂", "Какая шикарная девушка😍🔥", "Какая ты красивая, Нюша, просто бомба❤️", – писали интернет-обыватели.