Алена Свиридова поздравила "Дни.ру" с Новым годом
В 2018-м много обсуждалась частная жизнь Алены Свиридовой, которая уже более восьми лет счастлива с армянским предпринимателем Давидом Варданяном. Он младше артистки на 14 лет. Однако разница в возрасте не имеет значения для влюбленных.
"Мы с Давидом очень дружно и весело живем. А преимущество моего возраста в том, что ты уже начинаешь кое-что понимать в жизни и не париться по поводу каких-то вещей, которые для многих людей являются достаточно серьезными", – рассказала исполнительница. Найти свою половинку и не обращать внимания на условности Алена Свиридова призывает в новом году и всех поклонников.
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