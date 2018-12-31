Алена Свиридова поздравила "Дни.ру" с Новым годом

Главные звезды страны – те, о ком наш портал писал на протяжении года, обратились к читателям с приветствиями и пожеланиями.

В 2018-м много обсуждалась частная жизнь Алены Свиридовой, которая уже более восьми лет счастлива с армянским предпринимателем Давидом Варданяном. Он младше артистки на 14 лет. Однако разница в возрасте не имеет значения для влюбленных.

"Мы с Давидом очень дружно и весело живем. А преимущество моего возраста в том, что ты уже начинаешь кое-что понимать в жизни и не париться по поводу каких-то вещей, которые для многих людей являются достаточно серьезными", – рассказала исполнительница. Найти свою половинку и не обращать внимания на условности Алена Свиридова призывает в новом году и всех поклонников.