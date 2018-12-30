Интарс Бусулис поздравил "Дни.ру" с Новым годом

Главные звезды страны – те, о ком наш портал писал на протяжении года, обратились к читателям с приветствиями и пожеланиями.

В России знают и любят двух латвийских певцов – Лайму Вайкуле и Интарса Бусулиса. Первая – признанная дива, икона стиля и королева, над которой не властно время. Второй – представитель молодого поколения, которого считают очень перспективным и талантливым. В этом году 40-летний артист сильно похудел. "Я просто бросил пить и занялся здоровьем, – то ли в шутку, то ли всерьез рассказал певец. – Теперь слежу за питанием. Не ем ничего соленого, поскольку соль задерживает воду в организме. Мне так нравится моя сегодняшняя форма, возможность надевать красивые костюмы и нерасплывающееся изображение в зеркале". Красивого отражения в зеркале и любви к себе артист желает всем в новом году!