Престарелая Ротару решила умереть на сцене
Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, София Михайловна не изменила запланированный график традиционного новогоднего чеса. "Она из людей старой закалки, – цитирует директора артистки Сергея Лаврова журнал StarHit. – Сыну как-то сказала: "Буду петь, пока держусь на ногах!" Она, видимо, решила умереть на сцене...
По словам представителя певицы, в России в новогодние праздники у нее запланировано всего одно частное выступление, а все остальные – в соседнем Казахстане. Там же она будет работать и в новогоднюю ночь. За концерт в обычное время Ротару берет 100 тысяч евро, но Новый год в ее компании обойдется дороже – уже в 200 тысяч (примерно 15 миллионов рублей по сегодняшнему курсу). При этом вряд ли стоит ждать, что певица будет работать без фонограммы – она и в лучшие-то для себя времена ею не брезговала. А сейчас, когда связки изношены, и подавно.
Напомним, что в августе этого года Софии Ротару стало плохо во время концерта в Уфе. Певица почувствовала слабость – с ней случился обморок. Приехавшая на место скорая увезла исполнительницу в реанимацию. Позже была названа возможная причина недомогания у артистки. "Ротару упала в обморок, потому что у нее произошел резкий скачок давления", – заявила медсестра из уфимской клиники. Более того, по словам инсайдера, очнувшись, певица потеряла память и не понимала, где находится, а также не узнавала людей. Но этому тревожному звоночку артистка не вняла и решила продолжать гастрольную деятельность.
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