Жена заказала убийство Александра Кержакова

Милану Тюльпанову пытаются оклеветать. Девушка уверяет, что Александр Кержаков обвиняет ее в страшном преступлении.

В личном микроблоге Милана обратилась к адвокатам. Девушка отметила, что ее подруге Екатерине Сафроновой, которая тоже когда-то была женой Кержакова, требуется помощь.

Сафронова пытается отвоевать у футболиста маленького сына Игоря. Ситуация осложнена тем, что у Екатерины нет денег на хорошего защитника. "В Катином деле все было поставлено так, что ей просто не оставили выбора. Спасибо всем неравнодушным! Вместе мы сильнее! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – отметила Тюльпанова.

Ниже Милана рассказала, что Александр вновь пытается ее обмануть. "Двуличию Александра нет предела 😂 – 27го декабря он писал мне о восстановлении человеческих отношений между нами во имя ребенка,а 26го ,как оказалось,написал заявление о планировании заказного убийства его с моей стороны! Как обычно,без фактов,но от души))) Пользуясь случаем: Саша , не волнуйся , живи спокойно, не оглядываясь , хватит заниматься такой ерундой, просто оставь меня в покое с ребенком,никто не покушается на твою драгоценную жизнь 😂", – написала она.

Напомним, на днях Милана Тюльпанова сообщила, что наконец-то счастлива. Ее сын теперь рядом. На время бракоразводного процесса суд определил место проживания ребенка с матерью, однако Кержаков решение Фемиды некоторое время игнорировал. Теперь Тюльпанова помогает Сафроновой восстановиться в родительских правах. В 2014 году Александр забрал у своей гражданской жены Екатерины их общего сына Игоря. В суде футболист заявил, что его супруга наркоманка, поэтому представляет опасность для малыша.