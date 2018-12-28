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Александр Невский поздравил "Дни.ру" с Новым годом

Александр Невский. Фото: instagram.com/realalexnevsky
Главные звезды страны – те, о ком наш портал писал на протяжении года, обратились к читателям с приветствиями и пожеланиями.

Продолжение: Кай Метов поздравил "Дни.ру" с Новым годом
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Атлет и актер Александр Невский является кумиром многих мальчишек. Он – человек, которого в Америке называют salf made man. В Голливуде Александр давно стал своим, воплотив тем самым детскую мечту.

А в этом году на страницах "Дни.ру" прославленный бодибилдер стал вести авторскую колонку, в которой рассказывает о правильном питании и упражнениях, которые помогут сформировать гармоничное тело. Невский уверен, что красивую фигуру иметь можно, если приложить усилия. И в новом году он желает всем не лениться и работать над собой.

Автор: Феликс Грозданов28 декабря 2018, 07:11
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