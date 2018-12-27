Алена Кравец поздравила "Дни.ру" с Новым годом

Главные звезды страны – те, о ком наш портал писал на протяжении года, обратились к читателям с приветствиями и пожеланиями.

Алена Кравец считается одной из главных столичных красавиц. Ее пытаются завоевать многие мужчины, хотя она верна супругу. Ей завидуют женщины, хотя Алена всего достигла сама. У нее непростая судьба – то мужа завистницы пытаются увести, то побить хотят, то домработница травит. И за этот богатый жизненный опыт ее обожают приглашать экспертом на ток-шоу. Близкие знают, что Алена всегда сохраняет чувство юмора и самообладания. А в наступающем году будет учить этому других – она делает авторский проект. Но пока про это рано говорить. Пока – про Новый год. Алена планирует провести его в модном Куршавеле. И всем читателям "Дни.ру" она желает исполнения всех планов!