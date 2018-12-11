Униженная жена взвыла от новой подлости Кержакова

Несмотря на решение суда, Милана Тюльпанова до сих пор не смогла забрать сына. Футболист Александр Кержаков не отдает ребенка, а когда она приехала за мальчиком, ее не пустили даже на территорию поселка, где живет спортсмен.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Милана Тюльпанова выложила пост, который назвала "криком отчаяния", потому что ее "душевные силы на пределе". Причина – в продолжительных разбирательствах с мужем, футболистом Александром Кержаковым. На протяжении многих недель Милана бьется за то, чтобы их сын жил с ней. Несмотря на решение суда, принятое в ее пользу, спортсмен так и не отдал ей ребенка.

"Из заседания в заседание я дожидалась, пока получу все соответствующие документы, чтобы иметь официальную возможность забрать своего сына домой, не лишая его возможности в любой момент общаться с отцом. Хотя как матери мне было невыносимо больно!" – начала свою речь Тюльпанова.

Расстроенная женщина отметила, что в суде официальные представители Александра Кержакова уверяли ее, что она в любой момент без всяких препятствий может забрать ребенка. Однако, приехав к дому футболиста, наткнулась на закрытые двери. "Вчера во время суда под протокол сторона Кержакова заявила о том, что я могу приехать и забрать своего малыша в любой момент, однако, приехав туда, я столкнулась с тем, что меня даже не пустили на территорию поселка, где живет Александр! Все мои звонки и смс оставались без ответа и сына мне, конечно, никто не отдал", – рассказала униженная всем происходящим Милана.

Тюльпанова буквально взвыла от сложившейся ситуации. "Я не понимаю, что происходит и почему мой бывший муж так очевидно нарушает закон и не хочет решить все мирным путем (я имею в виду, что не собираюсь и никогда не собиралась препятствовать его общению с сыном, в отличие от него)? Я не понимаю, почему, говоря о каком-то мифическом мировом соглашении, он снова принуждает подписать выгодные ему документы? Но я больше не готова быть жертвой его обмана", – высказалась Милана, намекая на подлость мужа.

В заключение Тюльпанова задалась риторическим вопросом. "Я была абсолютно уверена, что, имея на руках исполнительный лист, я смогу забрать своего малыша и уже не расставаться с ним. Но выходит, Александру законы не писаны, и я искренне не понимаю, как можно настолько не думать о своем ребенке, чтобы лишать его матери?" – вопросила отчаявшаяся женщина.