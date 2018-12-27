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Шоу-бизнес

Таинственный любовник в шлепанцах встретил Волочкову на морозе

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова обнародовала новое фото со своим любимым мужчиной, внешность которого продолжает скрывать. Подписчики озаботились здоровьем любовника балерины, который вышел встречать ее в резиновых шлепанцах.
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"Это такая радость – находиться в объятиях любимого человека.🙏🏻 Засыпать и просыпаться в них так трепетно. Они согревают в любые морозы.💨 И утешают в минуты грусти. В таких объятиях всегда уютно и спокойно.🙏🏻 Поверьте, это такая ценность! У кого она есть, берегите.🙏🏻 Вот и я берегу в сердце и душе... Не демонстрируя возлюбленного (только это почему-то вызывает еще больший ажиотаж🤷♀). И он дорожит тишиной нашей радости и отношений. Желаю вам всем в Новом году встретить любовь, любить и быть любимыми.❤ А если уже счастливы – дорожите и берегите", – пожелала Анастасия Волочкова.

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Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram балерина выложила фотографию, на которой запечатлена обнимающей мужчину. Его лица не видно, можно рассмотреть только руки и ноги. Однако многочисленным подписчикам этого оказалось достаточным для едких, а порой и откровенно смешных комментариев. В частности, поклонники разглядели на ногах любовника Волочковой резиновые тапочки.

"С носков перешла на шлепанцы", "Любимого простудишь стоит в резине на снегу ,ох Настюха не бережешь ты его (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Да это Лолкин муженек (Лолой зовут домохозяйку Анастасии Волочковой. – Прим. ред.)", "подметал двор и не успел переобуться для фото", "О Боже, эти сланцы!", "Анастасия пошутила просто, новую интрижку подбросила вам, чтоб без дела не сидели. Мое мнение однозначно это муж Лолы, вышел он из дома прислуги, мужчина любящий женщину, так не обнимает, как робот, страсти нет. Фоткала Лола. Анастасия больше так не шутите", "Дочь успевает запоминать маминых любимых, живущих в ее доме?", "А почему он всегда на территории вашего поместья? А не вы у него?" – высказались комментаторы о новом фото Анастасии Волочковой.

Автор: Наталья Аряева27 декабря 2018, 09:26
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