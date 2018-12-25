На Украине разнесли новую песню Пугачевой
Аудиозапись песни появилась сразу на нескольких каналах YouTube. "Зачем мне петь про Нью-Йорк? Я его не вижу. Про доллоровый миллион? Я его не вижу. Что толку петь мне про Париж? Я его не вижу. Зачем мне петь про рейтинг Форбс? Я его не вижу", ― поется в последней песне Аллы Пугачевой.
Пользователи Сети намекнули, что 69-летней исполнительнице пора прекращать концертную деятельность. "Ей пора спеть душевную песню Тортиллы из любимого нами фильма. Мы с пониманием отнесемся к этому, будут аплодисменты и цветы", ― цитирует украинское издание одного из критиков.
Многие поклонники Примадонны остались недовольны новой песней. "Тот самый случай, когда пение в ванной там и должно уже и оставаться", "М… да... Каково время, таковы и песенки. В общем чушь...", "Грустно((( кончилась АБ", – написали в Сети слушатели.
Однако несмотря на большое количество негативных откликов о премьере, некоторые фанаты все же порадовались новинке в репертуаре Пугачевой. Они отметили, что рады любой песне звезды.
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