"Зачем мне петь про секс с Максимом? Я его не вижу!": народ глумится над Пугачевой

"Зачем мне петь про Нью-Йорк – я его не вижу,/ Про долларовый миллион – я его не вижу,/ Что толку петь мне про Париж – я его не вижу,/ Зачем мне петь про рейтинг Forbs – я его не вижу,/ Про парад планет и звезд – его не вижу,/ И с бриллиантами кольцо – его не вижу" – так звучит композиция под названием "Что вижу, то пою". И этот нелепый текст – к поэзии он не имеет отношения! – вынуждает поклонников глумиться над Аллой Борисовной.

"Вот с таким репертуаром в виде "Что вижу, то пою" Пугачева возвращается на сцену в 2019-м. Все-таки иногда надо уходить навсегда или возвращаться с цветом настроения иным, чем был у тебя последние 25 лет", "Зачем мне петь про секс с Максимом? Я его не вижу!", "Во время войны, бабушка рассказывала, рядом с ними в бараке жил чукча Котя Шанго, он тоже так пел про все вокруг – кто белье несет стирать, кто суп варит, дрова колет и т. п. Она, может, тоже Котю встречала в те времена? И решила подражать?", "Про каток за соседним домом, про огромную любовь прокричать с балкона – стихи пионерки Клавы из 50-х нашли на чердаке замка?" – пишут разочарованные фолловеры в комментариях.

Людям жаль, что великая и легендарная Пугачева осталась в прошлом, что сегодня разменивает себя на подобные пустяки и теряет. Композиции с такими словами подошли бы девочкам типа Нюши или Бузовой, но в устах серьезной драматической артистки они выглядят по меньшей мере нелепо. И даже не верится, что этот вздор несет в народ певица, у которой были "Айсберг", "Миллион алых роз" и "Паромщик". Но это все в прошлом. Эпоха Пугачевой закончилась.