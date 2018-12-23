Помолодевшая Буланова собирается стать бабушкой
Если раньше Татьяна Буланова считала, что главными качествами, которые стоит привить сыну, является удачливость и вера в себя, то теперь ее позиция изменилась. На место их встали настойчивость и ответственность.
Отметим, что у исполнительницы двое детей. Это 25-летний Александр от первого брака со звукорежиссером и продюсером Николаем Тагриным, с которым певица прожила 13 лет и Никита, родившийся 8 марта 2007 года от второго брака с футболистом с Владиславом Радимовым.
По словам Булановой, помимо детей, женское счастье теперь включает и наличие любимого супруга. Много лет назад, актриса представляла, что через десять лет не слишком сильно изменится. Кроме того, певица призналась, что планирует стать бабушкой, и не единожды.
Что касается красоты, то звезда считает, что ее сохранение вовсе не дар природы. По мнению Булановой, это тяжелый труд, передает Starhit.ru. К слову, не так давно 49-летняя знаменитость заметно помолодела и похорошела, что сразу отметили ее поклонники. Певица тщательно следить за внешностью и ухаживает за собой.
По поводу любви точка зрения Татьяны спустя годы не изменилась. Она по-прежнему считает, что за нее нет смысла бороться.
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