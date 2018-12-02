Затравленная Ротару исполнила мечту миллионов россиян

София Ротару устроила россиянам неприятный сюрприз, когда поддержала провокацию президента Украины Петра Порошенко с введением в стране военного положения и отказалась ехать на запланированный ранее концерт "Песня года" в Москву. В итоге она испортила отношения с Россией, а на Украине ее поступок также оценили не все и даже устроили настоящую травлю. Хотя, отмечают эксперты, если задуматься, то тем самым певица сделал мечту многих зрителей и слушателей ближе еще на шаг.

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