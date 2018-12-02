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И с Россией поссорилась, и Украине не угодила: Ротару затравили даже на родине

София Ротару. Фото: www.globallookpress.com
Некоторые пользователи украинского сегмента Сети с настороженностью отнеслись к решению Софии Ротару после введения военного положения отказаться от выступлений в России. Такого шага, по их мнению, недостаточно.
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Многие уверены, что своим отказом выступить на "Песне года" в Москве София Ротару захотела "набрать очков" у себя на Родине, на Украине. Возможно, в другой ситуации ее план бы и сработал, однако в последнее время украинское общество оказалось крайне нервным и злопамятным, поэтому не многие оценили столь смелый и отчаянный шаг.

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В результате София Ротару попала в парадоксальную ситуацию – она сумела поссориться с Россией, однако так и не смогла угодить Украине. Об этом свидетельствуют комментарии пользователей украинского сегмента Сети. Пока местные журналисты не скрывая гордости пишут об отказе певицы выполнять данные организаторам в России обещания, читателю копают глубже.

В частности, припомнили Софии Ротару недвижимость в Крыму. Дескать, прежде чем претендовать на народную любовь и звание самой большой патриотки в стране, ей следует избавиться от сомнительных активов.

Да и память украинцев оказалась не так коротка. Они напомнили, что ранее Софию Ротару чаще можно было увидеть на российской сцене, а не украинской. Да и корпоративы она своим вниманием не обходила.

Вообще, решили некоторые украинцы, возможно, что отказ от выступления в Москве и вовсе не связан с какой-либо политической позицией и сложившейся ситуацией. Дескать, притомилась певица после очередного гастрольного тура, решила отдохнуть да и не поехала никуда.

Автор: Геннадий Куприянов2 декабря 2018, 14:47
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