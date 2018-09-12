Красавица Арнтгольц показала кольцо и спрятала живот

Татьяна Арнтгольц стала телеведущей. В паре с актером Александром Лазаревым она начала работать в легендарной передаче "Жди меня" на НТВ.

Уже в пятницу, 14 сентября, зрители увидят Татьяну Арнтгольц и Александра Лазарева в качестве новых ведущих программы "Жди меня". Благодаря этой передаче актеры обрели новый опыт, ведь они оказались непосредственными участниками волнительных моментов в жизни героев шоу. "Смотреть "Жди меня" по телевизору и находиться внутри этой программы – совершенно разные вещи. Я раньше сопереживал героям программы, которые потеряли друг друга, но, когда оказался в роли ведущего, почувствовал огромную ответственность за их судьбы", – признался Александр Лазарев.

С ним солидарна Татьяна Арнтгольц. Она призналась, что для нее работа в "Жди меня" это "большая ответственность". Актриса была поражена тем, что каждый член команды искренне сопереживает всем, кто обратился за помощью, и масштабами поисков. "Команда "Жди мня" – это не только редакция. Оказывается, это тысячи добровольных помощников по всему миру, которые постоянно куда-то ходят и что-то перепроверяют", – отметила актриса.

Арнтгольц назвала передачу "по-настоящему народной" и призналась, что эта работа – честь для нее. "Эта программа каждым своим эфиром доказывает, что все-таки хороших людей гораздо больше, чем плохих", – заключила актриса.

Отметим, что в Сети уже появились кадры передачи. На снимках Татьяна и Александр запечатлены в брючных костюмах. И если у Лазарева он темно-синий и дополнен белой рубашкой, то у Арнтгольц – малиновый с блузкой в мелкий рисунок. Комментаторы уже высказались о ведущих: "Мне он не нравится. Надо бы ведущим человека с более мягкими чертами лица", "Готовьте носовые платки", "Отличная пара!".

Особо наблюдательные умудрились разглядеть на безымянном пальце правой руки Татьяны Арнтгольц внушительное кольцо (а некоторые – два). "Арнтгольц замуж вышла?", "Ого, какая ювелирка у Татьяны)", "Походу, Антгольц снова замужем", – прокомментировали фанаты. Другие обратили внимание, что у актрисы свободная блузка. "Ну и кофточка( все испортила( спецом такую надели, чтобы живот скрыть?", "Блузка ужасна(", "Все время папкой прикрывается... Беременная, что ли?" – высказались об актрисе в Сети.