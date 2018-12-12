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У Тюльпановой нашли психическое расстройство

Милана Тюльпанова. Фото: instagram.com/milana_tulpanova
Адвокат Александра Кержакова Татьяна Стукалова заявила, что у жены футболиста проблемы с психикой. Сам же спортсмен выложил для подтверждения этого в своем Instagram скандальное видео с Миланой Тюльпановой.
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В ролике запечатлена встреча матери с маленьким Артемием. Мальчик, оставшись наедине с мамой, пытается выйти из комнаты, но дверь не открывается. В это время Милана просит ребенка подойти к ней, однако малыш плачет и не реагирует на нее.

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"Вы бы видели последнее посещение Тюльпановой сына. Налицо – психическое расстройство", – цитирует Стукалову сайт "Комсомольская правда". По мнению адвоката Кержакова, именно поэтому Тюльпанова отказывается проходить назначенную ей и футболисту психо-психиатрическую и наркологическую экспертизы.

Но защитникам Миланы тоже есть что предъявить Александру. Они уверяют, что футболист якобы не раз употреблял различные наркотические препараты при жене. Адвокаты Кержакова заявили, что их подзащитный без проблем пройдет все тесты и сдаст необходимые анализы.

Сейчас Тюльпанова с адвокатом готовят заявление в правоохранительные органы. "Оставлять это так нельзя, господин Кержаков представил фальсифицированные документы в суд", - заявил юрист. Он добавил, что соответствующая статья предусматривает до четырех месяцев лишения свободы или до двух лет исправительных работ.

Речь идет о выписке из одной клиники, которую приобщили к делу. Из нее следует, что Милана действительно имела проблемы с наркотической зависимостью. Несмотря на то, что суд постановил оставить ребенка жить с женой футболиста, Кержаков не отдает ей сына.

Автор: Валерия Нарская12 декабря 2018, 16:07
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