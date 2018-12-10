Новые данные о состоянии госпитализированного Лещенко

После того как стало известно о срочной госпитализации Льва Лещенко, о здоровье народного артиста молится народ. О состоянии легендарного певца рассказал его официальный представитель.

Концертный директор Олег Демидов успокоил фанатов и прочую заинтересованную общественность. Он сообщил, что Лев Лещенко чувствует себя нормально и собирается принять участие в концерте. Народного артиста благополучно выписали, и он споет на вечере памяти Владимира Шаинского, сообщает Ura.ru. Демидов отметил, что Лещенко не намерен отменять и последующие выступления.

Напомним, вечером 8 декабря "Дни.ру" сообщили, что 76-летнему Льву Лещенко стало плохо перед выступлением в финале Всероссийского конкурса "На благо мира" в столичном концертном зале "Мир". Недомогание он почувствовал за кулисами, после чего был доставлен в больницу.

Говорят, Лещенко сам обратился за медицинской помощью. "Мы две ночи без сна из-за концертов, два перелета", – пояснил в беседе с журналистами Демидов. Многочисленные поклонники не на шутку взволновались.

К счастью, беспокоиться было не о чем. Об этом ясно сказали супруга Льва Лещенко Ирина и его самый близкий друг, юморист Владимир Винокур. "Чувствует себя неплохо, все нормально, все отлично", – подчеркнула Ирина Лещенко. "Просто почувствовал себя неважно, но уже все нормально. Сейчас на обследовании", – сказал Винокур.

Внес ясность и сам Лев Лещенко. Он передал через связавшихся с ним журналистов, что чувствует себя нормально.