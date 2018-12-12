На ушедшей в забвение Валерии поставили крест

Певица Валерия пользуется бешеной популярностью у российских меломанов. Однако синглы знаменитости уже давно не звучат в эфирах радиостанций.

"Валерия перешла кому-то дорогу", – думают фанаты артистки, когда не находят имени любимицы в списке победителей престижной музыкальной премии "Золотой граммофон". Уже два года вокалистка не получала заветной статуэтки.

Внимание на эту вопиющую несправедливость обратил член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Общественник не понимает, почему востребованную у аудитории певицу задвигают на второй план.

"Абсолютно несправедливая история происходит с певицей Валерией. Складывается ощущение, что радиостанции ее словно заживо похоронили. В последние годы ее нет на "Русском радио", она перестала получать премии "Золотой граммофон". И все это происходит на фоне того, что у артистки выходят стопроцентные хиты. Как могло произойти так, что народная артистка России, которая не завершила творческую карьеру, попала в забвение? Ее дуэт с Егором Кридом вообще ни на одной из радиостанций не прозвучал, а ведь это была прекрасная коллаборация артистов двух поколений! Это разве нормально?" – рассудил Манукян в беседе с "Дни.ру".

Эксперт уверен, что зависть сводит с ума многих ее коллег. Манукян полагает, что кто-то, имеющий влиятельные знакомства, точит зуб на Валерию и собирается поставить крест на ее популярности.

"Складывается ощущение, что успешной карьере этой прекрасной певицы элементарно завидуют. Такое случается, когда человеку в этой жизни дано очень многое, но серости и бездарности выталкивают талант локтями, чтобы занять в шоу-бизнесе не свое место", – предположил Манукян.