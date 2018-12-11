"Я изменил": бывший муж о расставании с Мариной Александровой

Бывший муж актрисы Марины Александровой, актер Иван Стебунов стал очередным звездным гостем передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека". Артист откровенно рассказал о рухнувшем браке с артисткой.

Марина Александрова и Иван Стебунов поженились летом 2008 года. Тогда актриса только вышла из длительных отношений с актером Александром Домогаровым, а ее новый избранник был баловнем судьбы – его карьера бурно развивалась. Однако брак Стебунова и Александровой распался спустя два года.

В беседе с Борисом Корчевниковым актер честно признался, что причина краха семьи банальна – измена. "Сказать честно? Я изменил. Да, я изменил ей во Львове. Это была какая-то глупая история, но из поездки я уже вернулся совершенно другим человеком. Не планировал рассказывать Марине, но женщины такие вещи чувствуют", – признался Иван Стебунов.

Несмотря на вероломство мужа, Александрова, проглотив обиду, все же попыталась и дальше жить со Стебуновым, но у них ничего не получилось. "Следующий год мы пытались склеить наши отношения, старались забыть про этот эпизод и жить дальше. Однако уже было понятно, что ничего не получится", – заключил актер.

Стебунов признался, что жалеет о случившемся. "Я очень жалею, что наши отношения оборвались именно так некрасиво. Мне кажется, мы бы с Мариной в любом случае расстались, но могли сделать это гораздо позднее", – объяснил актер. После расставания с Мариной Александровой артист впал в депрессию и решил все бросить и уехать из Москвы в Алтайский край.

"Я вдруг понял, что работа в театре и в кино не доставляет мне удовольствия. Именно поэтому решил все бросить и уехать. Это было сложное решение, но необходимое", – констатировал Иван. В маленьком городке на зарплату в 20 тысяч актер прожил два года. Затем, придя в себя, Стебунов вернулся в Москву и снова начал активно играть.

Сейчас артист счастлив в новом браке. С супругой Еленой он познакомился в банке. "С ее появлением в доме все изменилось. У Лены очень сильный характер. Если она что-то решила, то так и будет. Помню, когда мы только начинали встречаться, она часто оставалась ночевать у меня. И вот спустя пару недель говорит: "Так, я переезжаю. Мне надоело переживать, что я забуду привезти какие-то вещи". Так мы и съехались", – рассказал Иван Стебунов.